«Obiettivo campi rom zero». Così Matteo Salvini, leader della Lega, che oggi ha visitato il campo rom tra i comuni di Giugliano in Campania e di Qualiano. «Avere non uno ma diversi campi in una zona conosciuta per i roghi e i rifiuti tossici e non tossici - ha detto Salvini - non è più tollerabile. I cittadini di Giugliano a settembre avranno la possibilità di cambiare se vorranno e per la prima volta ci saranno anche candidati della Lega. Senza promettere miracoli promettiamo di applicare anche a Giugliano il modello che utilizziamo dove governiamo».

«La Campania è bellezza, lavoro e turismo ma deve essere anche una terra sicura dal punto di vista ambientale» ha proseguito. Lungo il viale di accesso al campo sono accumulati rifiuti di ogni genere. E da sempre, nella zona della cosiddetta Terra dei fuochi, denunciano gli abitanti si susseguono gli incendi di rifiuti.



Ultimo aggiornamento: 16:25

