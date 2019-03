Lotta alla burocrazia, domani faccia a faccia a Napoli

Giovedì 14 Marzo 2019, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 17:59

Professionisti e imprenditori fanno squadra contro la burocrazia e chiedono una rivoluzione della pubblica amministrazione basata su digitalizzazione e semplificazione. Se ne discute - informa una nota - domani, venerdì 15 marzo, dalle ore 9, al Polo Universitario Federiciano di San Giovanni a Teduccio, nel convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli sul tema «Pubblica amministrazione 4.0 - Digitalizzazione, sburocratizzazione, semplificazione», con la partecipazione del Sottosegretario alla Funzione Pubblica, Mattia Fantinati. Aprono i lavori l'Assessore all'Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, e il Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Napoli Edoardo Cosenza.La burocrazia - si legge ancora nella nota - sottrae tempo e denaro: aprire un bar richiede fino a 71 adempimenti e coinvolge anche 26 enti con i quali, però, ci si deve interfacciare fino a 41 volte perché ad alcuni enti occorre rivolgersi più volte. La spesa sfiora i 15mila euro. Al dibattito - moderato dal Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri Ettore Nardi - intervengono docenti, amministratori pubblici, i vertici di Associazione Costruttori Edili di Napoli (Acen), Confapi, Giovani Industriali e rappresentanti dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli. A confronto idee e proposte per la semplificazione burocratica.«In Italia e ancor più al Sud - ricorda Nardi - la dimensione piccola o piccolissima di studi professionali e imprese impone che la pubblica amministrazione si adegui al cambiamento in termini di innovazione tecnologica, digitalizzazione e snellimento delle procedure, unica soluzione per accorciare i tempi e ridurre i costi. L'innovazione tecnologica anche nell'ambito della Pubblica amministrazione è un'esigenza fondamentale per i professionisti, per le imprese, per i cittadini. Solo attraverso queste leve si potranno garantire competitività e servizi di qualità, quindi sviluppo».