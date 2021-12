Manfredi: «Il 2022 anno decisivo per Napoli, con la Finanziaria progettiamo il futuro»

«Il 2022 sarà un anno molto importante per la città». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sull'attività amministrativa nei suoi primi 70 giorni in carica e in vista del nuovo anno. »Stiamo attendendo in queste ore l'approvazione definitiva della finanziaria - ha ricordato Manfredi - in cui c'è il provvedimento di sostegno per le Città metropolitane e per Napoli. Questo ci darà l'opportunità di affrontare in maniera radicale il tema del debito e della ristrutturazione della situazione finanziaria del Comune, dando nuove prospettive di crescita e di riorganizzazione e di efficientamento della macchina comunale e delle sue partecipate. Questo rappresenta per noi una grande sfida, la possibilità di mettere finalmente in campo un progetto pluriennale fatto di concretezza, di rinnovamento degli spazi della città, di efficientamento dei servizi, e questo ci consentirà soprattutto di mettere in campo tutte le iniziative possibili per far sì che il Pnrr rappresenti per la nostra città veramente un'opportunità importante di rinascita e di rinnovamento».

I primi due mesi e mezzo alla guida di Palazzo San Giacomo, ha raccontato Manfredi, «sono stati faticosi perché abbiamo dovuto affrontare le tante necessità quotidiane. Abbiamo dovuto rimettere in campo con i primi atti il potenziamento dell'amministrazione. Ricordo che hanno preso servizio un numero significativo di dipendenti, non ancora sufficiente per i bisogni della macchina amministrativa fortemente sottodimensionata, ma abbiamo cominciato a mettere un pò di energie giovani che vengono dal concorsone regionale. Abbiamo attivato i bandi di concorso, alcuni ultimati in queste ore, legati al Pnrr nazionale. Sono tanti ingredienti che servono a rimodellare la struttura amministrativa che una grande città come Napoli ha necessità di avere. Solo con una macchina amministrativa di qualità saremo in grado di raccogliere le sfide che abbiamo davanti e rispondere alle richieste dei cittadini che hanno riposto fiducia in questa Amministrazione».