«Non ci sono dirigenti tecnici di ruolo al Comune di Napoli. Senza la capacità amministrativa necessaria per preparare i progetti funzionali allo sviluppo del nostro territorio, rischiamo di perdere una parte dei fondi del Pnrr. Abbiamo a disposizione circa 1 miliardo di euro, sarebbe utile già riuscire a spenderne il 30 per cento». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la trasmissione 'Porta a Porta' che andrà in onda stasera su Raiuno alle ore 23.10.