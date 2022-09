Manfredi: «Mia maggioranza più solida con il Governo rapporti franchi e chiari»

«Credo che non possa essere messa in dubbio una legge nazionale che aiuta i Comuni, non solo Napoli, e che aiuta i cittadini. Con il Governo ci sarà un rapporto di franchezza e di chiarezza istituzionale». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito a un eventuale rischio del 'Patto per Napolì alla luce del risultato delle elezioni politiche. Manfredi, nel sottolineare di non avere «alcuna preoccupazione» rispetto a questo tema, ha evidenziato che «esiste una questione meridionale importante da rimettere sul tavolo di discussione».

«La mia maggioranza - continua Manfredi nell'analizzare il voto - è ancora più solida perché è ancora più maggioranza sia in città che nell'area metropolitana. Adesso a noi come amministrazione tocca anche il compito di rappresentare questa parte politica che è largamente maggioritaria nei cittadini».