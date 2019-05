Mattarella alla Fincantieri di Castellammare, omaggio a un'eccellenza italiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Maggio 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 08:03

«Caro Presidente, il mio papà ha costruito questa nave grandissima, io sono molto orgoglioso di lui. E vorrei che continuasse a costruire altre navi belle come questa, poi quando divento grande mi deve insegnare perché voglio fare anche io le navi». Luca ha 8 anni, conosce bene il lavoro del suo papà Francesco ed è dalla sua tenera voce che si leva l'appello al presidente della Repubblica. Otto anni, quelli di Luca, che rivendicano l'impegno dell'Italia che produce, la resilienza del Sud. E il varo di oggi significa questo. Si guarda al futuro. Stamattina la nave Trieste scenderà in mare alla presenza del Capo dello Stato. Ed è proprio la presenza di Sergio Mattarella, simbolo di fermezza e di certezze nell'Italia incerta di questi tempi, a porre il sigillo sulla centralità del cantiere stabiese. Le navi che Luca chiede potrebbero essere già nel portafoglio ordini del gruppo. D'altronde proprio nei mesi passati, l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono lo ha detto e ripetuto: «Tutti gli stabilimenti del Gruppo hanno lavoro assicurato per i prossimi 10 anni». In programma ci sono commesse per oltre 116 navi e secondo la strategia del gruppo tutti gli stabilimenti dovranno fare la loro parte. Bono lo ribadirà proprio oggi, alla presenza di un parterre d'eccezione. Accanto a Mattarella e sua figlia Laura, che sarà la madrina della nuova nave, ci saranno anche il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta; non si esclude la presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Saranno presenti anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale di squadra area Enzo Vecciarelli, e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Valter Girardelli. La città fin da ieri sera è blindata, rafforzate tutte le misure di sicurezza.