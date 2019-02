Metropolitana di Napoli, il Comune paga Anm per avere gli ingegneri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Febbraio 2019, 09:00

Bisogna nominare un «direttore di esecuzione del contratto» che segua da vicino la costruzione di 12 nuovi treni della metropolitana di Napoli. A Palazzo San Giacomo si guardano intorno e non riescono a trovare nessuno: occorrono conoscenze specifiche che a piazza Municipio non ha nessuno, come si fa?Viene lanciato un sos all'Anm, società che appartiene totalmente al Comune: visto che voi vi occupate da sempre di trasporti, ci mandate qualcuno in grado di occuparsi di questa vicenda? L'azienda dei trasporti risponde «presente», così la questione è risolta.