Migranti, de Magistris contro Salvini: «Ignobile la battuta sui velisti»

Domenica 6 Gennaio 2019, 14:28 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 14:29

«Buona Epifania al ministro dell'Interno. Nella vita mai dire mai, non mi sono mai potuto permettere finora una barca a vela, magari nella vita chi lo sa, dopo il sindaco potrei anche essere un velista... Ma se Salvini pensava di fare la battuta simpatica per dire che noi vogliamo che dei bambini non muoiano in mezzo al mare, è talmente ignobile come battuta che la restituiamo a chi l'ha fatta» dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando il tweet del ministro che ieri, riferendosi alle posizioni sui migranti dell'ex pm, aveva scritto: «Vuole aprire i porti? Forse avrà un migliore futuro come velista».«Noi cerchiamo di fare le cose serie, lui va avanti a battute - aggiunge de Magistris rispondendo ad una domanda a margine della Festa della Befana - invece il Paese ha tanti problemi, tante criticità e i sindaci, molto più del ministro, lo sanno perché stanno ogni giorno in mezzo alla gente, ascoltano problemi, sofferenze, sogni. La differenza, che non riesco a comprendere, è che per noi i bambini sono tutti uguali».«Tra le tante iniziative che abbiamo qui stasera c'è anche il concerto di Enzo Avitabile, c'è una sua canzone tra le più belle che si chiama “Tutt'egual song' 'e criature”. Questo sta facendo Napoli», aggiunge il sindaco. «Non capisco perché sia così nervoso il ministro dell'Interno e così dissociato politicamente il ministro Di Maio - afferma ancora de Magistris - Non riesco davvero a capire, lo dico da uomo del Sud, del Mediterraneo, da sindaco di Napoli, da giurista, da persona che fa politica non pensando ai voti sulla pelle dei bambini, ma cercando di dare una mano alle persone che stanno in difficoltà, napoletani, italiani, russi, americani, neri, persone con gli occhi a mandorla. È brutta questa differenza. I bambini africani possono morire in mezzo al mare, tu invece puoi farti il video con l'arancino in mano e la bocca sporca di Nutella ? Grande solidarietà all'arancino e alla cioccolata. Buona Epifania a tutti, anche al ministro Salvini», conclude il primo cittadino di Napoli