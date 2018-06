Il primo atto del ministro Costa: «Terra dei fuochi, il decreto è pronto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 09:54

Con la fiducia anche della Camera al governo, è ministro dell'Ambiente con pieni poteri. Dopo l'esperienza da generale dei carabinieri con compiti di intervento in materia ambientale, il napoletano Sergio Costa comincia il suo nuovo incarico. Laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente, entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici interrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Sposato, due figli, Costa si è occupato anche delle discariche abusive nel Parco del Vesuvio e ha condotto indagini sul traffico internazionale dei rifiuti, in collaborazione con la Direzione nazionale antimafia.«Da tecnico, che per le sue indagini è sceso nelle discariche, anche in quelle più profonde, che ha fatto sopralluoghi dove erano interrati sei piani di rifiuti, voglio tranquillizzare chi da anni è impegnato nelle denunce sui problemi e i rischi della terra dei fuochi. Vogliamo normalizzare, attraverso gli interventi necessari, una situazione limite. E farò tutto ciò che posso».«No e lo dimostreremo nei fatti, più che con le parole. Uno dei miei primi atti da ministro sarà la presentazione di un decreto legge sulla terra dei fuochi. Ne studierò presto i presupposti dell'urgenza con l'ufficio legislativo del ministero. Non appena definita la concreta linea di intervento, andrò subito in visita nei luoghi della terra dei fuochi per parlarne. È un mio preciso impegno».«La mia idea è che, se ridurremo il quantitativo di rifiuti prodotti, non ci sarà bisogno di avere inceneritori. L'idea è approntare una leva fiscale che favorisca l'intera filiera virtuosa dei rifiuti: dall'azienda al consumatore. Il vantaggio sarà fiscale per le aziende che vorranno ridurre gli imballaggi, che rappresentano una percentuale consistente dei rifiuti, e per i cittadini. Inoltre occorre spingere sempre di più per la differenziata di qualità e implementare i centri di compostaggio per l'umido, anche quelli di comunità, che produrranno compost utile per la concimazione»