Mostra d’Oltremare, Valeria De Sieno lascia il Cda: «Non ci sono più le condizioni»

Valeria De Sieno lascia la Mostra d'Oltremare. Componente di genere femminile del consiglio di amministrazione, De Sieno ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni «per altri impegni professionali e personali sopraggiunti», recita il bando diffuso dal Comune di Napoli per cercare una sostituta nel Cda. Eppure, ai microfoni di Fanpage, De Sieno fornisce tutt'altra verità: «Mi dimetto serenamente dal mio ruolo di consigliere delegato della Mostra d’Oltremare, lasciando il bilancio dell’Ente fieristico in attivo per l'anno 2019 - dice - Ringrazio il sindaco de Magistris per l'occasione che mi ha offerto. Orgogliosa di essere stato il primo consigliere delegato donna della Mostra d’Oltremare, ma al momento non ci sono più le condizioni e i presupposti per andare avanti in maniera prospettica, vista la divergenza di vedute rispetto alla mission che mi era stata affidata».

