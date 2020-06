«Che de Magistris sciolga o meno la sua riserva su sé stesso a me non interessa un cavolo. Non commento le continue e scombinate dichiarazioni come se il mondo intero aspettasse le sue decisioni». Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella riguardo le dichiarazioni del primo cittadino di Napoli rilasciate a Radio 1.

«Anche oggi ha detto che lo spartiacque storico sarà il 20 giugno. Non me frega nulla di quello che sarà il suo destino politico. Chiedo solo che elimini dal suo vocabolario la parola "eticamente". Pronunciata da lui è uno schiaffo al buon senso. Per intanto eticamente si prepari a risarcirmi per quanto la Corte di Appello di Roma dovrà stabilire solo come entità e quantità. E si ricordi che ha scansato la condanna per quanto fatto contro di me, non certo eticamente, solo per sopravvenuta prescrizione».

