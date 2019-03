CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 3 Marzo 2019, 08:30

Anche se a noi sfugge, dev'esserci sicuramente un percorso puntuale e virtuoso dietro la scelta di cancellare, da un giorno all'altro, la storica unità operativa motociclisti della polizia municipale di Napoli. I documenti ufficiali chiariscono che si tratta di una decisione presa al fine di «addivenire ad un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e di dar vita ad una struttura organizzativa più snella e funzionale». Quegli stessi documenti chiariscono che il personale verrà spalmato in altre sezioni di Napoli dove c'è bisogno di personale. Questo significa che non ci saranno più vigili in moto? No, chiariamo subito che non è così.