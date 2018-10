De Luca: «Lavoriamo al vaccino anticancro mentre altri fanno pulcinellismo»

Martedì 9 Ottobre 2018, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 15:40

«Mentre a Napoli alcuni fanno pulcinellismo, noi abbiamo coinvolto università e centri di ricerca con l'obiettivo di produrre un vaccino contro il cancro. Con un ulteriore finanziamento attraverso il nuovo ciclo di fondi europei potremmo arrivare a una cifra complessiva di 300 milioni di euro da impegnare in questa direzione». Così il governatore Vincenzo De Luca, durante la cerimonia inaugurale del laboratorio per lo screening neonatale esteso per le malattie metaboliche ereditarie, non perde occasione per bacchettare chi amministra la città di Napoli.«A Napoli c'è l'abitudine ad andare avanti di emergenza in emergenza, senza un principio d'ordine, che invece viene visto come atto sacrilego. C'è l'idea che i conti non si debbano fare mai. Si pensa alle scemenze: centri sociali, casini continui. Intanto sono venti giorni che non circola un autobus in tutta la provincia di Napoli. Bisogna libersarsi di elementi di pulcinellismo che continuano a vivere in questa città».