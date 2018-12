Il ministro diserta il congresso Cgil a Napoli, spunta il cartonato di Toninelli

Giovedì 6 Dicembre 2018, 14:02

Un cartonato al posto del ministro che non c'è. Hanno puntato sull'ironia i sindacalisti della Fillea Cgil per «coprire» l'assenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dalla tavola rotonda tenuta nell'ambito del XIX Congresso nazionale del sindacato che si è tenuto a Napoli dal 3 al 5 dicembre.Toninelli era stato invitato a partecipare all'incontro previsto nel pomeriggio del 4 dicembre dal titolo «Il futuro dell'edilizia, tra diritti e innovazione», nel corso del quale si sono confrontati il presidente dell'Ance Gabriele Buia, il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini, l'assessore all'Urbanistica della Regione Campania Bruno Discepolo e il segretario generale del sindacato degli edili della Cgil, Alessandro Genovesi. Ma il ministro, la cui presenza nel programma era comunque segnalata come in attesa di conferma, ha fatto sapere di non poter partecipare, e così sul palco del Centro Congressi della Stazione Marittima è comparsa una sua sagoma, inizialmente coperta da una bandiera della Fillea Cgil e poi scoperta tra gli applausi divertiti del pubblico. Il dibattito si è quindi svolto alla presenza del cartonato di Toninelli, «seduto» tra i relatori.