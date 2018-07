Napoli, consigliere comunale e il marito sotto accusa: «Pacchetti di voti per accedere ai corsi regionali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Luglio 2018, 07:30

Pacchetti di voti in cambio di corsi di formazione finanziati dalla Regione. Intere famiglie in strada per raccogliere voti, rappresentanti di lista e candidati alle ultime amministrative finiti sotto processo. Associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio, si estende l'inchiesta sul voto cittadino del 2016. Sale a 14 il numero degli indagati, tutti raggiunti da un avviso di chiusa inchiesta, l'atto che fa da preludio a una probabile richiesta di processo. Si parte dal ruolo di Rosaria Giugliano e Anna Ulleto, quest'ultima eletta in quota Pd al Consiglio comunale di Napoli, ma anche del marito della Ulleto, l'imprenditore Alessandro Baiano.