Crollo a scuola nel Napoletano, la Regione chiede 4 miliardi per la sicurezza

Venerdì 19 Aprile 2019, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 13:47

«Recenti fatti di cronaca, come quello accaduto a Sant'Anastasia dove il crollo di una parete di una scuola ha causato il ferimento di una maestra incinta e di cinque alunni, conferma l'urgenza di interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento strutturale in tanti plessi scolastici della nostra regione». Lo dichiara l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, ricordando che «lo abbiamo segnalato più volte in via formale al Governo e recentemente su questo problema abbiamo promosso una petizione rivolta al ministro dell'Istruzione Bussetti.Fa bene il sindacato a rimarcare, come ha fatto ieri il segretario generale della Flc Cgil Campania, Ottavio De Luca, la gravità di una situazione giudicata inaccettabile, che va avanti nel silenzio di un governo preoccupato più di introdurre controlli biometrici per i dirigenti scolastici e il personale Ata che di garantire la sicurezza delle scuole con il trasferimento di adeguate risorse finanziare. A dispetto dei 156 milioni di euro previsti per la Campania nel piano triennale per l'edilizia scolastica, le stime sul fabbisogno ci dicono che servirebbero circa 4 miliardi di euro per mettere al sicuro tutte le nostre scuole».Fortini coglie «con grande piacere la sollecitazione che ci giunge dal sindacato con la richiesta di una riunione in Regione al fine di costituire un osservatorio campano sull'edilizia. Mi impegno fin da ora a dar seguito a questa proposta con la prossima convocazione di un tavolo a cui saranno chiamati a partecipare sindacati e Ufficio scolastico regionale»