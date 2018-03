Lo sfogo di de Magistris: «Su debito del Cr8 vogliono far cadere Comune»

Venerdì 30 Marzo 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Corte dei Conti ha riconosciuto la correttezza del nostro operato, l'unico debito che ci viene piombato sulla testa è il Cr8 (consorzio che si è occupato della ricostruzione post terremoto ndr), per 85 milioni. È una decisione sbagliata, un errore molto grave che rischia di avere ripercussioni molto gravi sulla città a causa di un debito odioso, ingiusto che mai questa città, mai un Consiglio comunale, mai alcun napoletano ha contratto. È un debito dello Stato». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al termine del Consiglio comunale che ha approvato le delibere propedeutiche al bilancio, in merito alla richiesta della Corte di pagare gli 85 milioni. E proprio il bilancio di previsione che la Giunta deve approvare entro oggi potrebbe essere messo a rischio dalla decisione della Corte dei Conti. Un recapito che de Magistris non manca di definire «tempistica eccellente perché a poche ore dall'approvazione del bilancio». «Di fronte a questo da uomo delle istituzioni oggi faccio fatica a mantenere il senso delle istituzioni».«Ci vogliono far cadere, vogliono provocare lo scioglimento del Comune di Napoli ma noi questa soddisfazione non gliela daremo. Ritengo che non ci sia sindaco d'Italia che a 24 ore dal bilancio possa riuscire ad approvare il bilancio quando gli piomba addosso un simile macigno, ma noi lo 'chiuderemò perché prevediamo tutto anche gli attacchi alla città». Ha poi attaccato de Magistris.