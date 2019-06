De Magistris in campo per la Regione: «Mi candido», ma Dema si spacca sui centri sociali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Giugno 2019, 09:00

Le geometrie variabili arancioni nell'assemblea di demA all'hotel Oriente di ieri portano il sindaco Luigi de Magistris a fare un'affermazione solenne, l'ultima in ordine di tempo: «Sarò in campo alle regionali ammenocché non si voti per le politiche». Non è il «discorso del re» quello del sindaco ma motivazionale e vista l'aria che tirava, è stata una necessità assoluta perché i suoi boys sono abbastanza scocciati dall'immobilismo degli ultimi mesi: «Che movimento politico è il nostro - racconta uno dei capi - se non ci siamo mai alle elezioni?». Tanta la carne al fuoco a iniziare dal grande ritorno di Claudio de Magistris nel ruolo di segretario regionale e la novità del consigliere comunale Elpidio Capasso impalmato segretario provinciale. Due mosse - soprattutto quella di Claudio - che non servono solo a dare una mano al segretario nazionale Enrico Panini per togliergli da dosso una certa pressione da chi lo vede responsabile dell'immobilismo. Il ritorno di de Magistris junior dovrebbe essere l'antidoto per il malcontento che c'è tra chi nel Movimento mal sopporta lo sbilanciamento di demA su Insurgencia. E anche sulla disinvolta politica delle nomine che tutto l'apparato demagistrisiano continuamente fa.