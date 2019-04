Napoli, de Magistris attacca Salvini: «600 poliziotti? È lo stesso annuncio di sei mesi fa»

Giovedì 11 Aprile 2019, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 16:17

«Salvini ha annunciato l’arrivo di altri 600 poliziotti? Ma è lo stesso annuncio di ottobre, sono passati sei mesi. Però una proposta ce l’avrei: siccome quando il ministro dell’Interno si muove lo seguono 600 poliziotti, se quando se ne va ci lascia in città non dico tutti e 600 gli agenti, ma anche 400, sicuramente potremmo essere tutti più contenti». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo per Mattina 9, il morning show in onda sull’emittente Canale 9 - 7 Gold.«La domanda ricorrente dei cittadini riguarda la sicurezza, che è compito dello Stato. Se il Capo della Polizia dice che c’è un tema di controllo del territorio, di prevenzione e di investigazione, le parole - ha concluso il Sindaco - devono essere seguite dai fatti».