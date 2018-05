Napoli, Dema verso il congresso: «Prenderemo posizione forte»

Venerdì 18 Maggio 2018, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 14:51

L'assemblea congressuale del Movimento demA si svolgerà venerdì 25 maggio. Lo ha riferito all'Ansa il sindaco di Napoli e presidente del Movimento, Luigi de Magistris. «In quella sede - ha spiegato - commenterò il governo, se governo ci sarà, ed esporremo la nostra riflessione politica e prenderemo una posizione politica. In quella sede - ha concluso - diremo la nostra in modo netto sulla contingenza politica e su come sia venuto il momento di mettere in campo una posizione politica forte».Dell'argomento ha parlato anche nel corso dell'incontro con i giornalisti sulla terrazza dell'istituto Mattei di Casamicciola. Il governo? «staremo a vedere», ha aggiunto de Magistris evidenziando che venerdì ci sarà «l'assemblea congressuale del movimento politico che presiedo (DemA, ndr) perché è venuto il momento di andare oltre l'esperienza napoletana. Venerdì pomeriggio conoscerete il mio pensiero su quello che sta venendo fuori nel Paese e quello che intendiamo fare noi nei prossimi mesi», ha concluso de Magistris.