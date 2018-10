La figlia di Fidel Castro a Napoli: blitz nel Bronx per il murales del Che

Sabato 20 Ottobre 2018, 16:41

Napoli ha ospitato la due giorni del congresso internazionale «La popolazione transgender e gender nonconforming: i differenti contesti dell'intervento» organizzato da Paolo Valerio. Tra il relatori, oltre al sindaco Luigi de Magistris, la psicologa Mariela Castro Espn, figlia dell'ex presidente cubano Raúl, nipote di Fidel e presidente del Centro nacional de educacin sexual de Cuba (Cenesex).Oggi Mariela Castro è stata a Palazzo san Giacomo, accompagnata dall'Ambasciatore di Cuba in Italia José Carlos Rodriguez Ruiz, «incontrando in un lungo e cordiale colloquio il primo cittadino». Mariela Castro, «che aveva visitato l'opera di Jorit a Taverna del Ferro, emozionandosi nel vedere il murales raffigurante il Che», ha sottolineato a de Magistris come « Napoli sia riconosciuta universalmente come città storicamente simbolo dell'accoglienza per le persone trans gender» e si è detta «felice dell'incontro e del dono del crest della Città che il sindaco ha voluto donare a lei e all'Ambasciatore Ruiz».