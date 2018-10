Abbamonte accusa: «In Fondazione BancoNapoli c'è una lobby universitaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 15 Ottobre 2018, 10:37

«In Fondazione c'è una lobby universitaria, che punta a tenere l'ente nella sua sfera di influenza». È tranchant Orazio Abbamonte, consigliere generale in carica della Fondazione BancoNapoli. Un'opinione che arriva a poco più di un mese dalle elezioni per la presidenza dell'ente di Palazzo Ricca.«Ci è già stata presentata una prima bozza di bilancio dal commissario governativo, che riproponeva il documento contabile della passata gestione. Abbiamo sollevato serie obiezioni, soprattutto grazie alla competenza della dottoressa Paliotto. Il Commissario ha approfondito, e pare che oggi ci parli di circa 10 milioni di perdite. Le mie conoscenze mi dicono che la valutazione è molto ottimistica».«Beh, se un patrimonio si riduce così consistentemente, non è che lo si possa imputare al Buon Dio, ai cui comandamenti la Fondazione sembra essersi ispirata. Si tratta di scelte poco avvedute, a mio parere, che non risalgono solo alla gestione del Professor Marrama, ma anche ad una precedente gestione, che tra l'altro creò una concentrazione, a mio avviso molto rischiosa, di circa 30 milioni nella Banca Popolare di Bari (circa un quarto dell'intero patrimonio della Fondazione), non esattamente il più rassicurante dei recapiti per il danaro di un ente non speculativo».«Le motivazioni sono semplici. Si tratta di un'imprenditrice da sempre impegnata nel sociale, che ha notevoli competenze gestionali, è al di fuori dell'ambiente che ha portato all'attuale situazione e conosce molto bene la Fondazione. E glielo dico pur avendo avuto in passato posizioni lontane da lei. Inoltre, ma questo non mi tocca più di tanto, c'è anche una questione di genere: sarebbe la prima donna Presidente».