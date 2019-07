Il ministro Bonisoli torna a Napoli: «Ora musei in rete e gare contro il degrado»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Luglio 2019, 07:00

Dribbla le polemiche politiche, guarda oltre lo scontro nel governo sul caso Savoini-Lega e arriva questa mattina in prefettura, al Plebiscito, per centrare l'obiettivo: la firma del Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo centro storico di Napoli. Novanta milioni a disposizione, stanziati nel Fondo di sviluppo e coesione. Già annunciati i progetti che riguardano prevalentemente il rione Sanità, e poi i collegamenti tra il bosco di Capodimonte e il Mann, la sistemazione dell'area d'ingresso del museo archeologico, ma anche l'apertura di uno studentato. «E il recupero di edifici abbandonati e chiese chiuse», spiega il ministro per i beni culturali Albero Bonisoli.«Il rinvio è stato necessario per risolvere alcune questioni burocratiche ma, nel frattempo, sono quasi tutti definiti i progetti da realizzare: il Cis parte bene. Manca solo un ultimo check-up con il Comune per iniziare, subito dopo l'estate, a pubblicare i primi bandi di gara per i lavori».