Napoli, la sferzata di Manfredi: «Draghi vicino alla città per farla ripartire, anche Bagnoli sul tavolo»

«Il presidente Draghi è molto vicino alla città, ama la città, cosa che mi era ben nota. Sicuramente sarà vicino a Napoli e ai napoletani per fare in modo che noi possiamo far ripartire questa straordinaria città».

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ieri ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi a Roma. Sul «Patto per Napoli» Manfredi ha spiegato: «Stiamo lavorando per trovare la soluzione giusta, sicuramente c'è disponibilità».

«Anche Bagnoli è sul tavolo e nei prossimi giorni verrà finalizzato il provvedimento che riguarda il trasferimento dei poteri commissariali» ha aggiunto il nuovo sindaco di Napoli.