Domenica 22 Settembre 2019, 19:20

Lunedì 23 settembre una delegazione dei navigator campani sarà in piazza insieme ai lavoratori della Whirlpool per sensibilizzare ancora una volta sulla drammatica e insostenibile situazione occupazionale in Campania.«È giunto il momento di mettere al centro il diritto al lavoro di migliaia di persone - affermano in una nota i navigator - I lavoratori della Whirlpool stanno subendo un torto e le istituzioni devono rispondere immediatamente alle loro richieste. Così come le stesse hanno l'obbligo di non abbandonare i 471 navigator campani vincitori di una selezione pubblica che, come i loro colleghi in tutta Italia, hanno il diritto di svolgere le attività di supporto ai Centri per l'Impiego, per cui sono stati selezionati. Saremo quindi in piazza sia per solidarizzare con chi è stato privato della sua dignità di lavoratore, sia per ribadire il nostro diritto a firmare il contratto di lavoro che ci siamo conquistati attraverso una regolare procedura selettiva pubblica».