Napoli, il saluto del prefetto Valentini dopo 20 mesi: «Impegno per i minori contro armi e per la legalità»

Sono tre i temi principali dell' azione del prefetto Marco Valentini, che lascia Napoli dopo 20 mesi per andare in pensione: l'attenzione ai minori, il contrasto alla diffusione delle armi e la rimozione dei simboli dell' illegalità. Lo ha detto nel bilancio della sua attività che ha tracciato davanti ai giornalisti in Prefettura. Devo riferire - ha detto parlando di una sua recente visita a Ponticelli, nella palestra della Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia - del feedback negativo da parte dei ragazzi di Ponticelli alle immagini della serie tv «Gomorra» girate nel loro quartiere«. Il prefetto ha ricordato anche l' immediata azione avviata dalle forze dell' ordine delle t-shirt inneggianti alla camorra poste in vendita su Internet e subito sequestrate».

