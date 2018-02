La marcia dei napoletani su Roma, dieci bus bloccati dalla Digos: «Perquisita la moglie del sindaco»

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 12:39

Inviato a RomaPer la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi «contro il debito che non è del Comune che ci impedisce di espletare il mandato elettorale visto che abbiamo la cassa pignorata e bloccata».Annunciata per le 12, la manifestazione comincerà con forte ritardio perché i dieci bus partiti da Napoli verso piazza Montecitorio sono stati bloccati a Roma Sud dalla Digos capitolina per i relativi controlli del caso. A bordo, insieme con consiglieri e presidenti di Municipalità, anche il vicesindaco Raffaele del Giudice e l'assessore alle olitiche giovanili Alessandra Clemente. A denunciare il ritardo è Ivo Poggiani, presidente della Terza Muncipalità e anima movimentista della maggioranza arancione: ​«In questo momento forze dell'ordine hanno fermato i pullman dell'amministrazione comunale di Napoli diretti verso Roma. Perquisizione e addirittura controlli degli striscioni?! Ma stiamo scherzando???», il post pubblicato su Facebook.«Siamo stati fermati tre, volte - dice Poggiani all'Ansa - abbiamo subito anche perquisizioni personali, non risparmiate neanche alla moglie del sindaco, Maria Teresa Dolce, che stava viaggiando con noi».«Voglio chiarirlo subito, la nostra è una manifestazione pacifica, con mille napoletani che stanno arrivando qui a Roma sganciati da ogni logica di partito e pronti a difendere la città di Napoli da un debito che è stato fatto negli anni '80, che ha provocato un pignoramento di 100 milioni che rende ancora più povera la nostra città», ha denunciato il sindaco de Magistris a Montecitorio in attesa dell'arrivo dei pullman di manifestanti. «Se questo è il livello democratico del paese, e si consente di manifestare a Casapound, allora - sottolinea De Magistris - siamo alla follia. Noi diversamente da altri vogliamo difendere la Costituzione».Il suo obiettivo, il sindaco, l'ha già raggiunto. Giunto in anticipo a Roma, infatti, de Magistris ha incontrato a palazzo Chigi i tecnici del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, presente anche il commissario per il terremoto. Stando a quanto trapela dall'entourage dell'ex pm, nel vertice sarebbe stata trovata una soluzione per l'ormai famigerato debito CR8 che ammonta a 97 milioni di euro con l'impegno da parte del governo di risolvere il problema del pignoramento delle casse di Napoli.Nel suo comizio in piazza, poi, de Magistris ha rincarato la dose: «Se entro il 4 marzo non avremo risposte per il problema del pignoramento delle casse municipali siamo pronti a tornare per la quinta volta qui a Roma. E se la cassa non ce la liberate voi, ce la libereremo da soli». «In questa fase - ha detto - è importante trovare una soluzione ai problemi di Napoli, ma poi chiederemo al resto del Paese se è d'accordo con la nostra battaglia, e questo lo chiederemo a tutti i Comuni italiani. Oggi inizia la nostra battaglia contro il debito - ha annunciato il sindaco - e la prossima sarà, spero a livello nazionale, contro i derivati. Napoli si è liberata dalla camorra e dai comitati d'affari e non è in vendita. Tuttavia con le casse bloccate non possiamo far funzionare la città e scommetto una pizza napoletana che noi, con tutte le nostre differenze, riusciremo a risolvere il nostro problema e a liberare questo Paese dal neoliberismo».