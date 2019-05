Noemi, la promessa di Salvini al Santobono: «Spero prendano quel delinquente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 11:00

«Spero che arrestino presto quel delinquente che ha sparato alla bimba di 4 anni. Per le mafie non c'è presente e futuro». L'impegno è che «queste scene non si vedano più». Il ministro dell'interno Matteo Salvini interrompe il tour elettorale per andare, da Aversa, in ospedale dalla piccola Noemi, venerdì scorso ferita da una pallottola vagante in piazza Nazionale. E si commuove, quando ascolta il racconto della sparatoria e guarda negli occhi la mamma della vittima innocente, così giovane e visibilmente sotto choc, assieme al marito accolta nella stanza del primario, Massimo Cardone. «Stava mangiando le patatine, è finita in coma... Ora vogliamo solo riportarla a casa», chiedono i genitori. E il colloquio prosegue, in forma privata, accanto al lettino della bambina che respira grazie a una macchina.