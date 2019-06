Le Universiadi di Basile: «Ce l'ho fatta ma che fatica trovare gli attrezzi sportivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 29 Giugno 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 08:31

L'ufficio è piccolo e pieno di luce. Le pareti sono di vetro e affacciano direttamente sulla piscina della Mostra d'Oltremare. «Da qui vedrò la gara di tuffi. Uno dei pochi impianti in Italia con la profondità giusta per competizioni internazionali. E sono 40 anni che non si tuffa nessuno». La voce è flemmatica, lo sguardo è fiero, come di un artigiano che ha lavorato un mobile con le sue mani. L'unico momento di nervosismo, Gianluca Basile, commissario straordinario dell'Universiade 2019, lo tradisce quando pensa ai prossimi giorni. «Non vorrei che andasse male qualcosa proprio sul finale. A volte si scivola sui dettagli. Un attrezzo che si rompe, una sbavatura. Un guasto improvviso. Un particolare insignificante che fa il giro del mondo e vanifica tutto. Che ci vuoi fare? Chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita».