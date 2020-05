Occupazione di suolo pubblico, gratis fino al 31 ottobre a San Giorgio a Cremano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministrazione di San Giorgio a Cremano , guidata dal sindaco, ha stabilito con una delibera approvata oggi, la modulistica per l'estensione dell'occupazione di suolo pubblico, a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020, per le attività di ristorazione e per i pubblici esercizi con servizio al tavolo, sul territorio sangiorgese, così come previsto dal decreto Rilancio. Gli operatori commerciali avranno a disposizione la possibilità di chiedere nuove autorizzazioni o aumentare gli spazi già concessi per poter posizionare strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. In questo modo potranno aumentare, dove possibile, tavoli e posti all'esterno in maniera da garantire le misure di sicurezza senza diminuire drasticamente il numero di clienti. Inoltre si risolve la problematica legata alle richieste di installare strutture al di là della strada. Da domani queste richieste potranno essere approvate popolando ad esempio, piazza a Troisi, piazza Carlo di Borbone e tante altre zone dove i ristoratori e i bar avrebbero in passato voluto chiedere l’autorizzazione ma non ne avevano la possibilitàLa decisione intende agevolare ulteriormente la ripresa economica delle attività commerciali sul territorio, assicurando il rispetto delle misure di distanziamento fisico. La deroga all'ampliamento delle superfici è pari ad un massimo del 35%, potrà estendersi nelle vicinanze dell'attività commerciale e laddove fosse necessario anche al di là della sede stradale.I gestori delle attività di pubblico esercizio dovranno impegnarsi a mantenere l'area in concessione costantemente pulita, nonchè a richiedere alla Asl le necessarie autorizzazioni per esercitare l'attività in conformità alle norme igienico-sanitarie.