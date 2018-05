Pubblica amministrazione, 40mila posti a bando in Campania: scatta il piano di De Luca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 09:13

Il governatore campano è stato chiaro con i suoi collaboratori. E ha fissato i paletti del piano De Luca per l'occupazione: da un lato si potrebbero liberare 12mila posti nei comuni della regione, dall'altro si deve chiudere la parte preparatoria al piano entro il 15 giugno. Va quindi avanti il progetto per sconfiggere la disoccupazione giovanile in Campania, saldamente intorno al 55 per cento, che passa per una serie di assunzioni straordinarie nel pubblico impiego.L'operazione è molto più complessa di quanto faccia intendere lo stesso Vincenzo De Luca. Fatto sta che il presidente della Regione vedrà a fine settimana il sottosegretario alla Funzione Pubblica, Angelo Rughetti, per dirimere le questioni di natura tecnica, mentre nei giorni seguenti il dialogo si estenderà alle parti sociale: sono già in agenda incontri sia con i sindacati sia con le associazioni datoriali.Nel novembre del 2016 il governatore aveva lanciato un piano destinato a frenare la fuga dei cervelli verso il Nord e l'Europa proponendo di assumere nella Pa del Sud circa 200mila giovani. «Bastano 2,6 miliardi di euro, il 5 per cento di quanto lo Stato dà come incentivi alle imprese», aveva spiegato, scatenando non pochi dubbi in quello che pure era un governo amico. «Prendo le distanze da De Luca per noi il punto chiave è rimettere in marcia l'economia del Sud. Sarebbe troppo comodo fare posti nel settore pubblico», aveva replicato Claudio De Vincenti, ministro uscente per la Coesione e per il Mezzogiorno. Anche se poi lo stesso esecutivo Gentiloni, nello sbloccare il contratto del pubblico impiego, aveva deciso di stabilizzare 70mila precari e di assumere di oltre 120mila travet dopo l'uscita di quasi 400mila dipendenti pubblici.Rispetto ad allora molte cose sono cambiate nel piano di De Luca, ma non la sostanza: resta il progetto di immettere energie più giovani nella pubblica amministrazione, anche per rilanciarla in termini di competitività e per riempire i vuoti di personale creati dal blocco del turn over, già dalla fine dell'anno. Però, per superare i paletti ufficiali e ufficiosi del governo, il presidente della Regione ha deciso di seguire due strade: tutta l'operazione sarà gestita autonomamente con un corso-concorso da Palazzo Santa Lucia, quindi sarà l'ente ad accollarsi - con risorse sue e fondi strutturali europei - tutto il finanziamento necessario. Si parla di circa 110 milioni di euro da recuperare soprattutto soprattutto con i piani Poc per l'occupazione.