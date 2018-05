Lavoro, un crollo lungo dieci anni: disoccupati da 34mila a 113mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 08:00

Da una parte c'è la Napoli di Tecno, gruppo fondato venti anni fa in città e leader dei servizi di risparmio energetico per le imprese, che annuncia di aver assunto trenta giovani talenti con competenze professionali 4.0 nei suoi organici. E dall'altra c'è la Napoli dei record assoluti di senza lavoro, quella del 56 per cento di disoccupati nelle aree della periferia nord, da Secondigliano a Scampia, di cui oltre il 60 per cento donne. La capitale meridionale delle contraddizioni occupazionali tocca estremi impensabili e introvabili altrove. Qui, come anche di recente ha certificato l'Istat, si passa con sconcertante naturalezza da competenze eccellenti per innovazione e ricerca a sacche di disperazione che fanno sempre più rima con la povertà e il disagio sociale. E con punte di emigrazione, soprattutto giovanile, che sono l'ennesima emergenza in un quadro già pesante, quasi condannato a non offrire occasioni di normalità. In quella percentuale di disoccupati, infatti, si nascondono anche le cifre di chi ha fatto le valigie e cercato la fortuna al Nord o in Europa, conservando la residenza però a Napoli e in provincia. Sono i cervelli che scappano da un sistema che continua ad offrire loro poco o nulla sul piano lavorativo ma dal quale non vogliono prendere definitivamente le distanze, magari sottoponendosi allo stress di un pendolarismo estremo, migliaia di chilometri ogni settimana per ridurre le spese di soggiorno. E' per questo che l'1 maggio anche a Napoli ha ormai perso da tempo i connotati della Festa del lavoro. Retorica a parte, sono i dati a dimostrare quanto sia ancora lontanissima da queste parti la possibilità di un incontro stabile e produttivo tra domanda e offerta di lavoro pur essendo stati incrementati negli ultimi mesi i livelli numerici di chi un impiego è riuscito a trovarlo grazie agli incentivi nazionali e regionali legati soprattutto al Jobs act.