Svolta per Palazzo Fuga: la Cdp acquista l'Albergo dei poveri, nasce il museo del Mare

Giovedì 14 Marzo 2019, 07:00

Sempre più vicina l'anticipazione di 200 milioni per pagare i fornitori, rinegoziazione dei mutui, patto immobiliare su Albergo dei Poveri e le Terme di Agnano e soprattutto sostegno alle imprese. Una partita che supera abbondantemente il miliardo con sullo sfondo un interesse anche su Bagnoli. Lo sbarco di Cassa depositi e prestiti e le sue società partecipate - Fincatieri, Italgas, Snam e Terna - a Napoli, dove ha firmato a Palazzo San Giacomo un protocollo con il Comune sottoscritto dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo e il sindaco Luigi de Magistris, è una partita che può dare una forte spinta all'economia cittadina. «Un investimento di Cdp su una città che «non è solo importante per l'Italia ma per tutto il Mediterraneo» dice l'amministratore delegato. Tanto che Palermo annuncia «l'apertura di una nuova sede in città, stiamo valutando diverse opzioni perché deve essere subito praticabile per stare vicini alle imprese e alle Istituzioni». Non è escluso che Cdp possa insediarsi in uno degli immobili per i quali sta facendo operazioni di «federal building», ovvero una «Razionalizzazione degli spazi della pubblica amministrazione» per risparmiare sui fitti passivi.