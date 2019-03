Pd, esordio caos: lite su quote rosa e nuovo presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 26 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva essere un'assemblea regionale senza scossoni. Figuriamoci, il Pd inciampa subito e proprio sulle donne. Quando vengono letti i 4 nomi da far sedere nell'ufficio di presidenza: non c'è nemmeno una quota rosa. E scoppia il caos nella prima assise che elegge il segretario Leo Annunziata. Urla, interventi durissimi, contestazioni e due nomi (di maschi) poi ritirati. «E meno male che si doveva voltare pagina», urla nel suo intervento Lina Miele, la segretaria di San Gennaro Vesuviano. E aggiunge un altro punto già contestato ma che dopo l'incidente delle quote rosa diventa la pietra dello scandalo: «Il presidente non è stato eletto in assemblea». Che poi è il salernitano Nicola Landolfi, già segretario del Pd a trazione deluchiana. E devono ripartire le trattative già chiuse.