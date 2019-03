Lunedì 25 Marzo 2019, 14:23

La conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Napoli, presieduta da Alessandro Fucito, si è riunita questa mattina, con la partecipazione del vicesindaco Enrico Panini, delegato ai rapporti con il Consiglio, e ha deciso che il consiglio comunale si riunirà domani, martedì 26 marzo per discutere della delibera di proposta al consiglio n. 86 del 14 marzo 2019 di «Approvazione degli Indirizzi per la redazione del Piano Urbanistico Comunale Napoli 2019-2030, Città Ambiente, Diritti e Beni comuni». La seduta inizierà alle 15 (con il Question time fissato per le 14).