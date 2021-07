Pompei, il presidente De Luca chiede aiuto ai vescovi della Campania: «invitate i fedeli a vaccinarsi».

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella tarda mattinata di oggi, ha partecipato alla Conferenza Episcopale Campana che si è riunita, come di consueto a Pompei. La lotta alla povertà e l'aiuto della chiesa ad infondere nei fedeli la sicurezza dei vaccini. Questi i punti argomentati da De Luca con i vescovi della Campania. «Oggi ho partecipato alla riunione, tenutasi a Pompei, della Conferenza Episcopale dei vescovi della Campania. Ringrazio per l'invito il presidente, monsignor Antonio Di Donna e tutti i vescovi della nostra regione. È stata l'occasione per rinsaldare una collaborazione istituzionale che continua all’insegna della cordialità dei rapporti e della concretezza delle iniziative comuni da mettere in campo. Nel corso dell’incontro abbiamo discusso del contesto sociale generale e delle priorità da affrontare, sempre sui due piani che secondo noi sono ineludibili: quello dei valori e quello delle urgenze, dalla lotta alle povertà ai giovani, dalle politiche sociali all'ambiente. La riunione è stata inoltre l'occasione per fare il punto sulla campagna vaccinale. Anche ai vescovi e ai parroci, che costituiscono un presidio irrinunciabile nei territori, abbiamo chiesto di contribuire a trasmettere serenità e certezze, e di collaborare, invitando i nostri concittadini che ancora non l'hanno fatto, a vaccinarsi, o a completare la vaccinazione».

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA AstraZeneca, scoperto il «difetto» del vaccino inglese:... LA PANDEMIA Vaccino, si può prendere il sole dopo aver ricevuto la dose?... L'EPIDEMIA Vaccini a scuola, i presidi: «Obbligo per prof e studenti,...