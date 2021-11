Recovery plan e infrastrutture, live il meeting di Nola con il ministro Giovannini

È un tema decisivo per il futuro della Campania e più in generale per il futuro di tutto il Mezzogiorno. Si parlerà di Infrastrutture e Pnrr - Prospettive per la Regione Campania oggi presso l'Interporto Campano Spa di Nola. Esperti di logistica, infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile si confronteranno con i decisori politici su progetti di investimento e programmazione europea, politiche di sviluppo infrastrutturale nazionali e regionali e l'incidenza delle infrastrutture sull'attrazione di investimenti in Campania.

L'obiettivo del convegno - che sarà trasmesso in diretta streaming sul Mattino.it e sui suoi canali social - è quello di approfondire lo scenario macroeconomico dell'incidenza delle infrastrutture in chiave di sviluppo territoriale nel Mezzogiorno e descrivere le direttrici di sviluppo futuro in tema di infrastrutture, illustrando l'impegno della Regione Campania e del governo in tema di infrastrutture.

Dopo i saluti di Alfredo Gaetani, presidente del consiglio di amministrazione di Interporto Campano, e del sindaco di Nola, Gaetano Minieri, interverrà Luca Cascone, presidente della commissione permanente Urbanistica, lavori pubblici e trasporti della Regione Campania. Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Andrea Annunziata, presidente Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Roberto Pagone, responsabile investimenti area Sud di Rfi, Claudio Ricci, amministratore delegato Interporto campano Spa - Cis Spa, Giosy Romano, presidente del consorzio Asi Napoli. Al termine è in programma l'intervento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Chiuderà l'evento il ministro per i Trasporti e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini intervistato dal direttore de Il Mattino Federico Monga.