Regionali Campania 2020, quando si vota: urne aperte dalle 7 alle 23 domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 lunedì 21 settembre

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato il decreto con il quale convoca per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre i comizi per l'elezione diretta del presidente della giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. L'orario di votazione è stabilito nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Con un secondo decreto si stabilisce l'assegnazione dei 50 seggi da consigliere regionale alle singole circoscrizioni, corrispondenti alle 5 province della Campania, sulla base della popolazione residente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011. I seggi sono così ripartiti: Napoli 27, Salerno 9, Caserta 8, Avellino 4, Benevento 2.

Ieri è stato inoltre attivato l'Ufficio elettorale regionale, struttura di missione preposta al coordinamento e alla realizzazione delle attività legate al procedimento elettorale regionale, con sede al quinto piano di Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale della Campania, a Napoli. L'Ufficio è aperto dalle 9 alle 17 dei giorni feriali e fornisce, attraverso una struttura di front office, assistenza e informazioni sulle fasi del procedimento elettorale di competenza della Regione e sui principali aspetti della consultazione elettorale. Per offrire inoltre un quadro dettagliato di tutte le informazioni sul procedimento elettorale è online il sito web elezioni2020.regione.campania.it, dove sarà possibile trovare candidati, le istruzioni e la modulistica, la normativa di riferimento, le Faq e, a partire dalla chiusura dei seggi, i risultati in tempo reale.

