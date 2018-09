È proseguito anche durante la celebrazione di San Gennaro in Duomo il 'gelo' tra il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, ed il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che non si sono stretti la mano neanche durante la messa. I due sono seduti nei posti riservati alle autorità sull'altare maggiore, ma non l'uno accanto all'altro: a separarli il principe Don Pedro di Borbone, rappresentante della famiglia che governava il Regno delle Due Sicilie. Il governatore e il sindaco si sono ignorati anche nel momento in cui il cardinale Crescenzio Sepe ha esortato i fedeli a scambiarsi un segno di pace.

Mercoledì 19 Settembre 2018, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA