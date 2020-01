San Giorgio a Cremano, è Carino il nuovo assessore alle Pari opportunità

Antonella Carino, avvocato civilista è il nuovo assessore alle Pari Opportunità e al Patrimonio del Comune di San Giorgio a Cremano. Nominata dal sindaco Giorgio Zinno, Carino è espressione dei Verdi. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Federico II, è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli dal 1998, ha un figlio 27enne e si occupa di minori, famiglia e persone. È stata componente della commissione Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli; è stata anche presidente del Comitato Comunale Unione Nazionale Consumatori di San Giorgio a Cremano fino al 2013 e in contemporanea ha svolto attività di volontariato nell'ambito dello Sportello cittadino Giustizia per tutti. Carino prende il posto di Ida Sannino, che si è dimessa la scorsa settimana per motivi personali.



«L'avvocato Carino ha esperienza nelle attività relative alle Pari Opportunità, anche in virtù dell'attività professionale che svolge - spiega il sindaco Zinno - Sono sicuro che, in quanto donna e professionista impegnata su questi temi, porterà avanti quanto già avviato finora, incrementando laddove possibile attività e confronti sul delicato tema dei diritti. Grazie ad Ida Sannino per l'apporto che ha dato finora alla città, certo che continuerà a seguire e a partecipare alle molteplici iniziative che la legano al nostro territorio a ai sangiorgesi».



«Sono felice di aver ricevuto questo incarico dal sindaco - conclude Carino - e mi impegnerò a portare avanti il ruolo che mi è stato affidato al meglio delle mie capacità, nell'interesse della comunità sangiorgese. Porto in giunta la mia esperienza in tema di diritti, minori e pari opportunità e un grande senso di appartenenza alla città. Grazie all'assessore Ida Sannino che ho incontrato e con cui ho fatto un punto su quanto fatto finora».