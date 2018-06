Lunedì 11 Giugno 2018, 07:56 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 12:27

Il sindaco uscente Vincenzo Catapano (46.22 % 7758 voti) se la vedrà al ballottaggio con l’altro ex sindaco, Antonio Agostino Ambrosio (19,22% 3226 voti). La storia si ripete a San Giuseppe Vesuviano dove a fronteggiarsi, al ballottaggio del 24 giugno prossimo, saranno ancora una volta due candidati di centro destra. A novembre del 2012 ci fu lo stesso risultato con Catapano che dovette sfidare il medico Antonio Ambrosio, omonimo di Antonio Agostino Ambrosio, ma candidato della stessa coalizioe di quest’ultimo. Alle loro spalle l’altro ex sindaco, Ivan Pasquale Casillo ( 15,71% 2637 voti). Si ferma al 14,89% con 2500 voti l’outsider di sinistra, Antonio Borriello mentre non va oltre il 3,95% con 663 voti l’altro candidato della sinistra, Francesco Giugliano.