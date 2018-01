«Da domani ancora più concretamente parte la rivoluzione della sanità della Campania con il piano ospedaliero, il piano per il personale con 4.000 unità in più, oltre alla stabilizzazione di tutti i precari, comprese le partite iva». Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua rubrica a Lira Tv. «Ieri ho firmato - ha spiegato De Luca - l'accordo con il ministero della Salute per sbloccare 170 milioni di euro per l'edilizia sanitaria, e domani firmiamo il protocollo di accordo con le cliniche private. Nelle prossime settimane chiudiamo intese per laboratori e riabilitazioni, cioè tutto il comparto privato. Avere un piano ospedaliero significa sbloccare tutto». De Luca ha ricordato che «a gennaio apre il pronto soccorso di secondo livello dell'Ospedale del Mare e a febbraio il pronto soccorso generale del Cto. L'Ospedale del Mare non si sarebbe aperto mai se qualcuno voleva aprirlo dalla sera alla mattina, quando fosse stato tutto pronto. Già a gennaio sono attivi 257 posti letto e stiamo completando le procedure di selezione per aprirlo tutto, tra polemiche inutili».

Venerdì 19 Gennaio 2018, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 22:13

