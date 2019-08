CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 6 Agosto 2019, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è uno strano asse tra il Pd e la Lega in Campania ecco perché non si riesce a nominare un nuovo commissario alla sanità». Nei giorni del raggiungimento e del riconoscimento del ministero della Salute retto dalla grillina Giulia Grillo dei cosiddetta «Lea» - i livelli essenziali di assistenza sanitaria - la ministra per il Sud Barbara Lezzi, anche lei del M5S, torna a chiedere un nuovo commissario per la sanità in luogo del presidente della Regione Vincenzo De Luca. E apre un fronte polemico all'interno della maggioranza gialloverde. Con i salviniani che non ci stanno: «Noi non strumentalizziamo il nostro ruolo per fini politici».