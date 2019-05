LE PIÙ CONDIVISE

L'OCCUPAZIONE Napoli, duemila assunzioni al Comune: si comincia a luglio Poco meno di duemila assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, entro il 2021: le prevede il piano triennale del fabbisogno del personale approvato oggi dalla Giunta comunale di Napoli, su...

il ritratto Bimba ferita, killer Gomorra style «Ricorda non mi sottovalutare mai, che io sarò sempre un passo avanti rispetto a te». «Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai... di Leandro Del Gaudio