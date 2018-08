«Sono contento della contentezza del sindaco ma credo che i cittadini napoletani saranno meno contenti. Da quello che ho letto sui giornali si spalmano un miliardo e 700 milioni di debiti fatti dal Comune e quindi i cittadini di Napoli per i prossimi vent'anni avranno un'altra tassa da pagare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando l'emendamento nel milleproroghe sui Comuni in predissesto presentato dal M5S. «Non ho interlocuzioni particolari con il sindaco di Napoli - ha aggiunto De Luca - noi pensiamo a lavorare. Ci sono due attività che si possono fare nelle istituzioni, parlare e lavorare. Lavorare ti porta ad avere il risanamento del trasporto, avere i bilanci in attivo e assumere, parlare ti porta ad avere i libri in tribunale». De Luca ha anche criticato la situazione del trasporto pubblico a Napoli. «In Campania - ha detto - c'è una situazione contraddittoria. Sul trasporto regionale risaniamo e variamo i concorsi mentre l'azienda del Comune di Napoli (Anm, ndr) è in una situazione drammatica con i libri in tribunale e una riduzione pesante del servizio che è indegno di una città europea. Noi abbiamo dato una mano all'Anm continuando a destinare loro 60 milioni di euro l'anno pur a fronte di una riduzione del servizio di un terzo, che avrebbe dovuto portare a un uguale taglio del contributo. Ma la situazione è drammatica perché manca un piano industriale, ci auguriamo passi in avanti sostanziali perché abbiamo una situazione di grande sofferenza».

Martedì 7 Agosto 2018, 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA