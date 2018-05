Giovedì 31 Maggio 2018, 12:23

Vito Grassi subentra a Ambrogio Prezioso alla Presidenza dell'Unione Industriali Napoli. Lo ha eletto l'Assemblea dell'Associazione imprenditoriale, riunitasi oggi nella sede di Palazzo Partanna. 59 anni, laureato in Ingegneria Civile Idraulica, Grassi è alla guida di Graded Spa, attiva nella progettazione, sviluppo, costruzione, e gestione di impianti tecnologici e di produzione energia ad alta efficienza, che annovera importanti e prestigiosi clienti sui mercati locali ed internazionali. Nel 2006 ha inoltre creato, in joint-venture con la Stim Srl di Latina, la Grastim Srl, certificata ESC, «energy service company», impegnata nella costruzione e la gestione di impianti di cogenerazione ad alta efficienza energetica per il mercato primario dell' industria manifatturiera, in espansione sui mercati esteri.Ad affiancare il presidente Grassi nel Comitato di presidenza saranno i Vice Presidenti: Maurizio Manfellotto Innovazione e competitività nel manifatturiero. Trasformazione digitale; Armando Brunini Promozione internazionale dell'Impresa napoletana; Francesco Tavassi Economia del mare; Maurizio Capotorto Infrastrutture materiali, Trasporti e Relazioni industriali; Vincenzo Napolitano Energia ed Ambiente