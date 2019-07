Le Universiadi di De Luca: «Sfida vinta senza aiuti da Coni e governo, ora a testa alta davanti agli occhi del mondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Luglio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2019 07:05

Inviato a Ravello«È l'occasione che può trasmettere di Napoli e della Campania un'altra immagine nel mondo. Ed è un'occasione che noi non perderemo». Il governatore Vincenzo De Luca ha gli occhi che brillano: tra due giorni partono le Universiadi e lui qui da Ravello, alla prima del Festival 2019, fa il punto a poche ore dalla cerimonia inaugurale.«Sotto il profilo amministrativo e quello dell'impiantistica il nostro è stato un miracolo. I bilanci li farò dopo l'ultimo minuto dell'ultimo gara. Ma il nostro atto di follia ha prodotto risultati entusiasmanti tenendo conto che siamo partiti con due anni di ritardo, dopo la rinuncia del Brasile. 70 impianti in tutta la Regione sono stati al centro di interventi. Non solo a Napoli, ovunque c'è stato un fermento che riempe d'orgoglio tutti coloro che hanno lavorato per questo evento».