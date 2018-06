«La Mostra d'Oltremare non ha titoli per criticare la Regione sul Villaggio degli atleti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 09:48

«Non comprendiamo a che titolo la Mostra d'Oltremare si atteggia a soggetto attuatore del villaggio atleti delle Universiadi»: Fulvio Bonavitacola risponde duramente a Peppe Oliviero. Il consigliere delegato della Mostra aveva criticato con foga e insofferenza l'intervento di Palazzo Santa Lucia che fin dall'inizio ha osteggiato la scelta delle struttura di Fuorigrotta come spazio per ospitare il villaggio olimpico. Il vicepresidente della Giunta regionale gli replica secco: «È la Regione ad aver voluto le Universiadi e a finanziarle. Poi è stato nominato un commissario che deciderà. Il consigliere delegato alla Mostra non ha titolo per contrastare i rilievi della Regione».Lunedì scorso il vertice sul villaggio degli atleti con Erik Saintrond, segretario generale della Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari, con due proposte sul tavolo: quella della Mostra d'Oltremare, con 2500 casette a due, tre e quattro piani sistemate solo nelle aree già cementate, e quella della Regione che prevede l'utilizzo di navi, alberghi e dell'ippodromo di Agnano. La Fisu deciderà in un comitato esecutivo il 15 giugno, ma il delegato della federazione è sembrato propendere per la soluzione della Mostra. Su questa base mercoledì Peppe Oliviero, consigliere delegato della struttura di Fuorigrotta, aveva attaccato Vincenzo De Luca: «Da lui parole inaccettabili, usa questa vicenda per uno scontro politico con il Comune». Una posizione che ha irritato Palazzo Santa Lucia. «Apprendiamo che il consigliere delegato è disponibile a spiegare alla Regione il progetto per sistemare nella Mostra il villaggio degli atleti - attacca Bonavitacola - Gli siamo riconoscenti di tale generosa disponibilità. Ma non comprendiamo in quale veste ed a quale titolo la società Mostra d'Oltremare si atteggia a soggetto attuatore del villaggio atleti».