Universiadi, Villaggio alla Mostra d'Oltremare: un buco da 30 milioni

Domenica 1 Luglio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 08:30

C'è un buco da 30 milioni che incombe sulle Universiadi: è la differenza tra quanto preventivato per il villaggio olimpico e quanto costerà l'insediamento con le casette alla Mostra d'Oltremare. È anche per questo che Vincenzo De Luca continua a sparare ad alzo zero sui prefabbricati da insediare nella struttura di Fuorigrotta: la Regione ha investito 170 milioni sulla manifestazione sportiva venendo poi esclusa da qualsiasi decisione sull'organizzazione di Napoli 2019, e ora dovrebbe trovare gli altri soldi. Intanto si scaglia contro le polemiche per il villaggio nella Mostra Peppe Oliviero: «È assurdo - dice il consigliere delegato dell'Ente - Qui tutti parlano senza neanche conoscere il progetto e senza neanche volerlo vedere. Minacciare il ricorso alla magistratura o arrivare alle interrogazioni parlamentari come fa Valeria Valente mi sembrano frutto di una cultura dell'intimidazione. Se c'è conflittualità politica la si risolva altrove».Sale la tensione, in vista del vertice di martedì sulle Universiadi. Che vengono messe a rischio da più fattori. Il primo, il più importante, è l'atteggiamento del nuovo governo giallo-verde sulla manifestazione. Posizione che, però, sarà illustrata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.