«Urbanistica commissariata», così la Regione sfida il Comune di Napoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 07:00

È l'urbanistica - materia che disegna il futuro delle città - l'ultimo terreno di scontro tra Regione e Comune. E questa volta non volano solo parole: l'ente di Santa Lucia è pronto al commissariamento del Municipio napoletano - proprio sull'urbanistica - applicando semplicemente la legge. Un dato per capire che la cosa è seria: la Regione entro il 31 di questo mese - cioè entro i prossimi 11 giorni - approverà in giunta, su proposta dell'assessore Bruno Discepolo, «la disciplina dei poteri sostitutivi» per stabilire i criteri di nomina dei «commissari ad acta». E da quel momento scatta il conto alla rovescia e può accadere di tutto. Perché si è arrivati a questo punto? Tutta colpa del Puc (Piano urbanistico comunale) che Palazzo San Giacomo non ha approvato ancora.